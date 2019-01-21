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Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров

21.01.2019 08:00
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Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров

На официальном интернет- сайте представительства президента Украины обнародовали электронную петицию, которой хотят предложить сделать пенсионерам льготные цены на табачные изделия, передает replyua.net cо ссылкой на УНН.

Соответствующую петицию зарегистрировали 17 января, а её автором записан Михаил Струтинский. В записке к петиции указано, что в Украине пенсионеры получают очень маленькую пенсию и денег на сигареты практически не хватает, а бросить курить, особенно в пожилом возрасте в разы сложнее - почти невозможно. Так, будет уместным, по мнению автора петиции, ввести льготные цены на сигареты, но только на покупку одной такой льготной пачки в день. За три дня петиция набрала одиннадцать подписей, а необходимо набрать двадцать пять тысяч за восемьдесят дней.

Напомним, ранее была внесена петиция с предложением изменить уровень заработной платы народных депутатов - уменьшить её до уровня минимальной пенсии, то есть до 1 500 гривен. Отметим, что даже, если эта петиция наберет необходимое количество голосов, явно, что она дальше не продвинется.



Теги: Украина, Донбасс, сигареты, льгота
 
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