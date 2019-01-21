Зеленский открыто рассказал журналистам о том, кто финансирует его кампанию и какова роль Коломойского

21.01.2019 15:21

Финансирование президентской кампании Владимира Зеленского происходит исключительно за его средства и деньги его друзей. Об этом он сообщил журналистам "Украинской правды", передает "Диалог.UA".

Ранее Зеленский признал, что в РФ до сих пор работает компания Green films, принадлежащая кипрской компании, в которой юморист является совладельцем. Так, Владимир Зеленский отметил, что у него нет никаких отношений в олигархом Игорем Коломойским.

Также он попросил не приписывать его к таким людям вообще.

При этом он отметил, что телеканал "1+1" действительно должен студии "Квартал 95" немалую сумму денег.

Зеленский уверяет, что пиар его персоны со стороны "ТСН" и позитивный отклик телеканала "1+1" – это исключительно любезность со стороны работников канала и ничего более. Также политик заявил, что он сам собирает команду и Коломойский ничем не помогал при создании этой группы.

Шоумен отметил, что всю президентскую кампанию финансирует самостоятельно, иногда прибегая к помощи своих друзей. Он отметил, что ни олигарх Фукс, ни нардеп Геллер никоим образом не причастны к проекту "Слуга народа" и самому Зеленскому.





Зеленский заявляет, что своей первой задачей в случае победы на выборах видит достижение абсолютного перемирия на Донбассе, при котором ведение боевых действий будет остановлено полностью. Зеленский впервые огласил членов своей предвыборной команды.



Источник: www.dialog.ua