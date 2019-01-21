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Зеленский рассказал о своей семейной драме: «Жена была в шоке, дочка плакала»

21.01.2019 13:03
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Зеленский рассказал о своей семейной драме: «Жена была в шоке, дочка плакала»

В интервью одному из интернет-изданий украинский шоумен и комик Владимир Зеленскийрассказал о реакции своей семьи и друзей на его решение идти в политику, передает replyua.net.

По его словам, он думал об этом очень долго, порядка одного года.
Первыми, кто узнало о важном решении, стали члены семьи, причем их реакция на это оказалась достаточно драматичной.

«С кем об этом говорил? В первую очередь, это был разговор с моей семьей. Конечно же, все восприняли в штыки. Моя дочка плакала. Ей 14 лет, и она явно понимает, что это все неспокойствие для нее. И потому что в ее жизни меня очень мало. Сын мой не понял. «Папа, будет что-то странное или хорошее?» Я сказал: «Сынок, все будет хорошо». Жена была в шоке. Против были все», — поделился Владимир Зеленский. Также он рассказал о реакции родителей.

«Мне мои родители звонили. Как звонят родители? «Вова, тебе это не надо. Но люди все говорят – назад нельзя отступать. Вова, проклянут, скажут, что трус. А в семье Зеленских не было трусов». Это разговоры с родителями», — сообщил Зеленский.



Теги: Донбасс, семья, жена, Владимир Зеленский, дочь
 
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