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Луценко рассказал, что на руках украинцев находится до 5 миллионов единиц оружия
Согласно данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Украине насчитывается от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.
Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передают novosti.dn.ua.
«Я не шучу, в стране от 3 до 5 миллионов "нелегальных стволов"», - заверил Луценко.
Генпрокурор отметил, что такое количество оружия изъять невозможно. По мнению главы ГПУ, его следует легализовать, исключая из списка легального оружия гранатометы, мины и взрывчатку.
«С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия <...> с обязательным гильзотекой, из психиатрической наркологический и алкогольной экспертизой», - сказал Луценко.
В 2014 году было предложено несколько законопроектов по легализации оружия, а петиция по поводу закона об оружии и самообороне на сайте президента набрала необходимые 25 000 голосов к рассмотрению.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, оружие, украинцы, легализация, Генпрокуратура, МВД
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