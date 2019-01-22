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Морозы до -16, опасный гололед и мощные снегопады: подробный прогноз погоды для всех регионов Украины

22.01.2019 18:10
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Морозы до -16, опасный гололед и мощные снегопады: подробный прогноз погоды для всех регионов Украины

Синоптики и эксперты Украинского гидрометцентра озвучили актуальный прогноз погоды для всех регионов Украины, предупредив о значительных осадках.

Во вторник, 22 января, в Украине прогнозируется переменная облачность без осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдет небольшой снег, передает "Диалог.UA".

Синоптики предупреждают, что на дорогах местами гололедица, а скорость ветра достигнет 8 м/с. Также температура ночью составит 11-16° мороза, а днем 5-10° мороза.

Отмечается, что в западном и южном регионах Украины ночью будет 6-11° мороза (в Крыму 2-7° мороза), а днем 0-5° мороза.

Уже 23 января в Кировоградской, Днепропетровской области, а также в южной, восточной частях страны и на Днепропетровщине ожидается мокрый снег и дождь с налипанием мокрого снега.

В свою очередь, на остальной территории в центральных и северных областях будет много снега. Стоит ждать юго-восточный и северо-западный ветер до 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.



Теги: Украина, Донбасс, осадки, гололед, снегопад, гидрометеоцентр, мороз, прогноз погоды
 
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