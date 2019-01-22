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ПриватБанк анонсировал продажу валюты через Приват24

22.01.2019 14:00
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ПриватБанк анонсировал продажу валюты через Приват24

Государственный ПриватБанк запускает функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. Об этом рассказал руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич, сообщает LIGA.net.
В банке ожидают, что клиенты в основной массе будут покупать не более $1 тыс. в сутки. Ограничения НБУ на сегодня предусматривают лимит до 150 тыс. грн.  
Напомним, новая структура валютного регулирования вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года. Согласно закону ряд шагов для либерализации валютного регулирования будет введен сразу после начала действия закона, в частности, будет разрешена online покупка иностранной валюты физлицами.
Продавать валюту через интернет смогут не только банки, но и небанковские финучреждения.



Теги: валюта, ПриватБанк, Приват24
 
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