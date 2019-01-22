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Путин отдаст Донбасс Украине: генерал СБУ рассказал о главной хитрости России
В СБУ раскрыли возможный план Кремля касательно Донбасса. Генерал-майор Виктор Ягун рассказал о том, что Кремль вполне может вернуть Донбасс Украине, однако это произойдет на особых условиях.
Но даже при этом, как считает генерал, данная территория останется мощным рычагом влияния РФ в Украине. Российская Федерация намеревается провести интеграцию Донбасса в Украину на собственных условиях. Генерал-майор Виктор Ягун считает, что это было бы очень выгодно для Кремля, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Politeka.
Как сообщил генерал, Владимир Путин рассчитывает на статус ОРДЛО, так как данные территории являются своеобразным рычагом влияния на Украину в будущем. Ягун считает, что Путин тут вполне мог допустить ту же ошибку, что была уже сделана на территории Приднестровья. Также генерал-майор СБУ считает, что даже если оккупированный Донбасс станет частью Украины, он все равно будет мощным оружием Российской Федерации. "В Молдове проблема, связанная с Приднестровьем, наблюдается около четверти века. Однако эта проблема не позволяет России иметь много влияния. Была допущена Кремлем та же ошибка, что и в Украинском государстве: граждан, имеющих реальное влияние в политике стране, попросту отрезали от политических возможностей государства. Все пошло наперекосяк. Примерно то же самое сейчас происходит с Донбассом", - сообщил Ягун.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, СБУ, интеграция
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