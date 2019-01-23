Еще один кварталовец собрался идти в большую политику

23.01.2019 10:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что еще один актер студии “Квартал 95” может пойти с ним в политики.

“Один человек хочет. Это будет сюрприз. Но он хочет”,

– рассказал Зеленский.

Он отказался называть конкретное имя, так как “человек должен решить сам”.

“Это его решение. Я не могу об этом сказать. Мне кажется, что это честно”,– добавил шоумен. Он признался, что хотел бы поддержки со стороны своего коллектива:

“У меня сильная юридическая команда, с которыми я учился на юрфаке. Они по 10 лет работают в нашей компании, например, Ваня Баканов, который сейчас руководит движением "Слуга народа". Это моя команда, он главный юрист студии "Квартал 95". Мы с ним выросли в одном подъезде…»

Источник: http://kr24.com.ua