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Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что еще один актер студии “Квартал 95” может пойти с ним в политики.
“Один человек хочет. Это будет сюрприз. Но он хочет”,
– рассказал Зеленский.
Он отказался называть конкретное имя, так как “человек должен решить сам”.
“Это его решение. Я не могу об этом сказать. Мне кажется, что это честно”,– добавил шоумен. Он признался, что хотел бы поддержки со стороны своего коллектива:
“У меня сильная юридическая команда, с которыми я учился на юрфаке. Они по 10 лет работают в нашей компании, например, Ваня Баканов, который сейчас руководит движением "Слуга народа". Это моя команда, он главный юрист студии "Квартал 95". Мы с ним выросли в одном подъезде…»
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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