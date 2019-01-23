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ПриватБанк сделал важное сообщение о Приват24
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил клиентам о том, что в феврале 2019 году онлайн-банкинга Приват24 будет полностью обновит дизайн мобильного приложения. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба банка.
"С февраля мы планируем запустить обновленный Приват24", - заявил член правления, руководитель электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич изданию Финклаб.
Отмечается, что старая версия приложения будет работать до конца 2019 года.
"В этом году перед нашей командой стоит вызов - провести перезапуск Приват24. Тот, который есть, уже реально устарел. Наши клиенты хотят получить новые возможности. Ми пытаемся сделать Приват24 проще и удобнее", — добавил Харитич.
Кроме смены дизайна новый онлайн-банкинг получил новую функцию — это поддержка карт сторонних банков. Можно будет делать денежные переводы, пополнять мобильный счет и оплачивать коммунальные услуги.
Также в приложение добавили средства аналитики для анализа затрат, обновленный раздел с шаблонами платежей и поиск по приложению. Новое приложения "ПриватБанка" онлайн-банкинга Приват24 будет разработано как для Android и iOS.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Приват24, заявление
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