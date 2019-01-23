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России предрекли колоссальные убытки от Крымского моста

23.01.2019 20:17
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России предрекли колоссальные убытки от Крымского моста

На незаконное строительство Крымского моста Россия потратила 250 млрд рублей (105 млрд грн), несмотря на изначально заявленную стоимость в 24 млрд рублей (10 млрд грн). При этом содержание путепровода будет стоить оккупантам еще дороже.

Об этом заявил в интервью "Фактам" старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар. "Насколько мне известно, изначально декларировалась стоимость — 24 миллиарда рублей. В процессе стоимость возросла до 250 млрд", - сообщил он.

По его словам, на эти деньги Россия могла бы построить несколько жилых многоэтажек, в которых могли бы поселиться до ста тысяч молодых семей.

"Или шесть стадионов, подобных "Зенит-Арене". Или 50 лет бесплатных паромных переправ через Керченский пролив. Но построить мост — это одно. Его же надо еще содержать! На содержание моста будет потрачено денег больше, чем было заложено в его строительство", - заявил эксперт.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост, убытки, Керченский пролив
 
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