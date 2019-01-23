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«Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
23.01.2019 18:38
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику. Об этом он заявил на мероприятии британского украинского сообщества в Лондоне.
"Я в деле и скоро вы узнаете больше", - сказал Вакарчук, при этом не подтверждая намерение идти именно в президенты, передает УНИАН.
"Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики", - объяснил Вакарчук.
Он отметил, что "борьба с коррупцией и преобразование судебной системы должны быть в центре внимания".
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Вакарчук, Океан Ельзи
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