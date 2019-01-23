Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко

23.01.2019 14:08

Украинский лидер заручился поддержкой еще одного стратегического союзника – Израиля, который также существует в условиях угрозы военного столкновения с соседями.

Об этом рассказал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в соцсети Facebook, передает "Диалог.UA". Эксперт отметил, что Израиль не только выживает, но и является процветающей страной, поэтому может передать свой бесценный опыт.

По мнению Голобуцкого, договор о зоне свободной торговли с Израилем поддержит отечественных производителей и увеличит товарооборот между странами.

Эксперт утверждает, что также очень важное событие для страны – подписание меморандума о сотрудничестве в сфере вооружения с Израильским государством.

Политтехнолог убежден, что дипломатические заслуги Порошенко позитивно отразятся на имидже нашего государства и укрепят коалицию против страны-агрессора. Ранее Израиль сделал Украине подарок перед встречей с ее лидером и показал кадры, как нужно уничтожать российские ПВО.

Также Полторак сообщил, что украинские военные будут учиться у своих израильских коллег.



Источник: www.dialog.ua