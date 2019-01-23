Украинцев предупредили о 30-градусных морозах в феврале

23.01.2019 11:30

Уже с 5 февраля по всей территории Украины прогнозируется резкое снижение температуры — столбики термометра могут опуститься до -30.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Подробностям» заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, морозы, которые начались после Крещения, продержатся до конца января. А в конце текущего месяца прогнозируется оттепель, которая будет продолжаться лишь до начала февраля.



«С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами», - заявляет Горбань. Он утверждает, что морозы из нашей страны не уйдут до 8 марта.



Напомним, что сегодня, 23 января, синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий в связи с тем, что Украину в среду придут атмосферные фронты с Балкан, несущие с собой снегопады, усиление ветра и метели.