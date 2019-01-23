Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В домах крымских татар опять проводят обыски

23.01.2019 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В домах крымских татар опять проводят обыски

В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обысками в дом жителей микрорайона Фонтаны в Симферополе. Уголовное дело возбудили против дочери главы семьи - Эвелины Арифовой, которая сейчас находится на территории материковой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность".

"Обыск. Было возбуждено уголовное дело на дочь главы семьи - Эвелину Арифову. По информации родителей, их дочь сейчас находится на территории (материковой - ред.) Украины. Обыск начался в 6:00 и завершился в 8:30 утра", - сообщили в сообществе в Facebook.

Как отмечается, во время обыска был изъят планшет.

"После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Эвелины повестку на пятницу, 25 января 2019 года", - добавили в сообществе.

Напомним, силовики РФ провели обыски оккупационной власти Севастополя.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Симферополь, татары, обыск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх