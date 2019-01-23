В Харьковской области произошла стрельба. Есть пострадавшие

23.01.2019 22:00

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Новая Водолага, что на территории Харьковской области, неизвестный мужчина устроил стрельбу. Журналистам об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в области, передает replyua.net.



Правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели задержание 56-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, между этим мужчиной и 64-летним водителем автобуса произошел конфликт, из-за того, что автобус заблокировал на парковке автомобиль задержанного. Вскоре словесная перепалка переросла в нечто большее. Мужчина достал приспособление для отстрела резиновых пуль, из которого произвел несколько выстрелов в автобус. Своими действиями нападавший разбил стекло автобуса, а также нанес транспортному средству механические повреждения. Кроме этого, в результате стрельбы был ранен проходивший мимо мужчина. После этого, между пострадавшим и двумя конфликтующими мужчинами также началась потасовка.



В результате, в больницу были доставлены: 64-летний водитель автобуса, у которого диагностирован ушиб лица, 41-летний пассажир этого транспортного средства с ушибом головы и закрытой черепно-мозговой травмой, а также сотрясением мозга, и 39-летний прохожий с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ожог брюшной стенки».