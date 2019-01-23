Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем

23.01.2019 14:23

В социальных сетях разгорается скандал вокруг планов России передать часть островов Курильской гряды под контроль Японии.

При этом, несмотря на то что Москва в последний момент публично отказалась от обсуждения продажи островов, рейтинг Путина продолжает падать на фоне заявлений о предательстве России. Выступление Путина в Кремле после переговоров с японским премьером вызвало новый всплеск подозрений россиян, которые бросились оскорблять Путина после публикации видео с его заявлением.

При этом, несмотря на осторожные формулировки главы РФ, россияне не верят Путину и заявляют, что он продолжает переговоры по поводу сдачи Курил Японии.

В Сети фигурируют суммы и условия, в обмен на которые Путин готов отдать два южных острова. "Если он передаст без обсуждения с народом острова, как передал полуостров Даманский, россияне его будут презирать .

А разговоры идут, что он обещал два острова японцам на предыдущей встрече в Иркутске", - угрожают последствиями Путину россияне. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, эксперт рассказал, что грозит Путину после сдачи Курил Японии.



Источник: www.dialog.ua