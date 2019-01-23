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«Выгорел дотла»: в Тернополе во время движения вспыхнул троллейбус. ВИДЕО

23.01.2019 18:02
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«Выгорел дотла»: в Тернополе во время движения вспыхнул троллейбус. ВИДЕО

Сегодня в центре Тернополя на улице Русской во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, в нескольких метрах от остановки вспыхнула соединяющая троллейбус и прицеп запчасть. Люди оперативно успели выбежать на улицу. В результате пожара салон троллейбуса выгорел дотла.

На место происшествия приехали пожарные. На данный момент движение транспорта в центре ограничено.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Тернополь, пожар, троллейбус
 
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