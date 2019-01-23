Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу

23.01.2019 15:00

24 января Оболонский районный суд Киева в 09:00 огласит приговор в деле о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказано на сайте суда.

В суде отметили:

«24 января 2019 года в 09.00 в помещении суда состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины».

Отмечается, что экс-президента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.

Как стало известно, обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Сам Янукович в судебных заседаниях не участвует и на территории Украины отсутствует, скрываясь в РФ.

При этом обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://donpress.com