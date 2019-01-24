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Горящие танкеры вынесло к берегам оккупированного Крыма
Горящие танкеры «Маэстро» и «Кандий», которые ранее находились у Керченского пролива, течением вынесло к берегам Крымского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей, передает replyua.net.
«Со скоростью примерно 0,5 мили дрейфуют в сторону Керченского пролива. Если будет угроза судоходству, суда возьмут на буксир. Дрейф контролируемый», - пишет издание.
Одновременно с этим, в Росморречфлоте добавили, что дрейф танкеров был «взят под контроль, и корабли сейчас находятся в более-менее стабильном состоянии». В ведомстве также добавили, что на «Кандий», для сопровождения судов, с одного из буксиров были перекинуты швартовые концы.
Ранее сообщалось, что на якоре стоял только «Маэстро», а для того, чтоб закрепить «Кандий», от одного танкера к другому были прикреплены швартовые концы.
Напомним, пожар на вышеуказанных танкерах будет продолжаться до тех пор, пока из их трюмов не выгорит весь газ. Однако, вчера стало известно, что на танкерах начали рваться швартовые тросы. «Маэстро» и «Кандий» начали двигаться, в результате чего второй танкер сместился вдоль корпуса первого на расстояние около 20 метров.
Теги: Донбасс, Крым, пожар, Керченский пролив, танкер
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