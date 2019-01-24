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Кабмин утвердил соцстипендии участникам боевых действий и пострадавшим на Евромайдане
Кабинет министров Украины принял постановление, которое предоставляет право на получение социальной стипендии участникам боевых действий и пострадавшим во время Революции Достоинства. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 23 января, — сообщает Минсоцполитики
На заседании Правительства 23 января было принято постановление КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 № 423 и от 28 декабря 2016 № 1045», которое расширяет категории получателей социальных стипендий.
В частности, право на стипендии получили участники боевых действий и лица признанные пострадавшими участников Евромайдана, лица с инвалидностью вследствие войны и участники мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях и их дети, которые являются студентами высших учебных образования.
- Отменено возрастное ограничение в 23 года для участников боевых действий при предоставлении стипендии.
- Установлены сроки предоставления подтверждающих документов на продление выплаты помощи студентам из числа детей с инвалидностью, лицам с инвалидностью I-III группы, и студентам из семей, которые получают средства по закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».
- Постановлением утверждено право на выплату стипендии за прошлый период студентам, которые не попали в список о назначении соцстипендии не по своей вине.
Теги: Донбасс, стипендия, Кабмин, евромайдан
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