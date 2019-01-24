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"Мне пять лет ждать не нужно". Владимир Зеленский сделал заявление

24.01.2019 20:15
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«Я пообещал – я сделал, и мне для этого пять лет ждать не нужно». Руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский сообщил в видеообращении о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD.

Напомним, медийщики выяснили, что комик является владельцем кипрской компании, получающей заказы на кино и телепрограммы от государства-агрессора. Среди бизнес-партнеров Зеленского – Сергей и Борис Шефиры, соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Шоумен продемонстрировал документ, где сказано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров Green Family LTD.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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