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На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения

24.01.2019 15:20
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На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения

В четверг, 24 января из-за непогоды в нашей стране сохраняются временные ограничения на движение фур на автодорогах в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. 

Об этом  сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что временные ограничения на движение для большегрузных транспортных средств введены на таких дорогах госзначения:

Кировоградская область

- М-22 Полтава-Александрия (от г.Александрия до границы с Полтавской областью)

Николаевская область

- М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)

- Н-24 Благовещенское - Николаев (от г.Первомайск до г.Южноукраинск)

Полтавская область

- М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от границы с Киевской областью до границы с Харьковской областью)

- М-22 Полтава-Александрия (от г.Полтава до границы с Кировоградской областью)

- Р-11 Полтава-Красноград (до границы с Харьковской областью)

- Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от границы с Днепропетровской областью)

Напомним, ранее сообщалось, что в травмпункт Краматорска за сутки обратилось почти 100 человек.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, погода, дорога, ограничение
 
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