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Не хватает денег на пенсии: в Кабмине назвали неожиданную причину
Министерство социальной политики Украины смогло продолжить повышение пенсий благодаря тому, что не погасило дефицит Пенсионного фонда. Он составляет уже 30 млрд гривен.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает Обозреватель.
По его словам, самым простым вариантом решения проблемы дефицита ПФУ было покрытие этих расходов за счет дополнительных доходов еще в 2017 году.
"Но тогда мы бы столкнулись с тем, что не смогли бы повысить пенсии. Поэтому было принято решение, что дефицит мы не покрываем как таковой, а даем средства на повышение пенсий", – пояснил Шамбир.
Он добавил, что постепенно, с ростом доходов от ЕСВ, дефицит ПФУ будет покрываться. По его расчетам, для этого нужно 7-10 лет.
Также замминистра заверил, что индексация пенсий, которая внедряется в этом году, будет проводиться несмотря на дефицит фонда и на предвыборную кампанию. Она уже прописана в законодательстве.
"Независимо от того, какие будут политические решения. 50% роста зарплаты и 50% инфляции – а это довольно высокий показатель и для Европы он считается одним из самых больших... Этот размер уровня повышения пенсии прописан в законе. Он не зависит от выборов и всего прочего", – подчеркнул Шамбир.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, Кабмин, пенсии
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