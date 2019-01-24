Порошенко назвал невозможным новый формат отношений с Россией

24.01.2019 15:40

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый формат отношений с Россией на данный момент невозможен, поскольку Кремль не выполняет существующий — Минские соглашения. Об этом он сообщил во время «Украинского завтрака» в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

По его словам, в первую очередь нужно выполнение РФ нынешних обязательств по Минским соглашениям. Глава государства уточнил:

«Какие-либо инициативы о новой формуле взаимоотношений с Российской Федерацией неприемлемы до тех пор, пока она не выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Россия должна реализовать свои обязательства по Минским соглашениям. Россия нарушает Будапештский договор, игнорирует Минские соглашения. Каким образом можно предлагать новую формулу отношений с Россией, если все по справедливости связано с Минскими соглашениями?».

Источник: https://donpress.com