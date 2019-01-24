Порошенко призвал мировых лидеров посадить Путина за стол переговоров

24.01.2019 16:30

На Генеральной ассамблее ООН пройдет дискуссия о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма. Об этом сегодня, 24 января, президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

«В Украине существует очень большая опасность популизма. Многие говорят, что мир в Украине там – за углом. Просто достаточно постучать в дверь к Путину, попросить мира и сразу будет мир. Но за углом не мир, там агрессор. И мы должны быть готовы вместе ответить агрессору. Мы можем принести мир только на основе национальных интересов и международного права, только если будут восстановлены суверенность и территориальная целостность Украины», – написал он.

Президент Украины в очередной раз заявил, что ключ к миру не в Киеве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне. «Ключ к миру – в Москве. И мы должны использовать инструмент, который у нас есть, чтобы посадить Путина за стол переговоров, как мы это делали в 2014-2015 годах, когда подписывали Минские соглашения», – отметил он.

«20 февраля на Генассамблее ООН вместе с мировыми лидерами будем проводить дискуссию о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Мы будем говорить о миротворцах, о координации международных усилий в этом направлении. Об этом говорил на "Украинском завтраке" в Давосе», – добавил Порошенко.

Как сообщалось ранее, в ходе своего рабочего визита в Швейцарию на «Всемирный экономический форум» в Давосе президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили тему миротворцев на Донбассе.

Источник: https://dnews.dn.ua