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«Признан виновним»: суд вынес приговор Януковичу
Оболонский суд Киева признал виновным беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в составлении письменного заявления к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска России в Украину. Об этом сказано в тексте приговора.
Судья Владислав Девятко зачитал приговор следующего содержания:
«Янукович 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, с целью содействия представителям России в нарушении суверенитета Украины, надеясь получить преференции от власти России на дальнейшее проживание в России и избежание уголовной ответственности в Украине, для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил России, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями ВС России территории Украины, а именно полуострова Крым, осознавая противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с заявлением к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины, чем предоставил иностранному государству — России — помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».
Доступна трансляция из зала суда. Януковичу грозит до 15 лет лишения свободы.
Также объявлено, что суд считает достаточными доказательства вины экс-президента Виктора Януковича по поводу госизмены и пособничества в ведении агресивной войны.
«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (госизмена), частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — сказал судья.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, суд, приговор, Янукович
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