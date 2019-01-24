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Социальные стипендии военным будут платить по-новому: Кабмин изменил порядок выплат

24.01.2019 22:31
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Участники боевых действий на Донбассе смогут получать социальные стипендии. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 23 января, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Кроме того, документом расширяются категории получателей социальных стипендий. Право на получение выплат дается всем участникам боевых действий, в том числе лицам, признанным пострадавшими участниками Революции достоинства, а также лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам операции Объединенных сил и их детям. 

При предоставлении социальной стипендии отменено возрастное ограничение участникам боевых действий. Ранее социальную стипендию могли получать студенты-участники боевых действий до 23 лет.

Также, Кабмином установлены сроки предоставления подтверждающих документов на продление выплаты помощи студентам из числа детей с инвалидностью, лицам с инвалидностью I-III группы и студентам из семей, которые получают средства по Закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, военные, стипендия, Кабмин
 
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