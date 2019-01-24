"Укрзализныця" назначила пять "мартовских" поездов

24.01.2019 15:10

Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на продленные выходные к 8 Марта, передет ТСН.

"Назначен дополнительный поезд №162/161 Николаев – Киев, отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева - 7 марта.

Дополнительные поезда №191/192 Киев – Львов, №223/224 Киев – Одесса, №179/180 Киев – Днепр и №167/168 Львов – Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем.