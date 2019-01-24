В «Газпроме» озвучили сумму расходов на газопроводы в обход Украины

24.01.2019 19:28

Российский газовый монополист «Газпром» планирует в 2019 году потратить на строительство «Северного потока» 53,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные компании.

Так, на строительство «Турецкого потока» компания предусмотрела в инвестиционной программе 102 млрд рублей. 26 млрд рублей Газпром направит на строительство морской части газопровода, 17,7 млрд рублей — на его транзитный сухопутный участок и 58,8 млрд рублей — на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода на территории Сербии.

В то же время, общий объем «инвестиционной программы» Газпрома на 2019 год составляет более 1,3 трлн рублей.

Источник: https://donpress.com