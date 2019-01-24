В Украине ужесточили контроль за техосмотром авто

24.01.2019 09:14

На заседании Кабинета министров принято постановление о том, что в Украине вводится радиочастотная идентификация прохождения технического контроля для транспортных средств. Техосмотр будет подтверждаться специальными маячками (RFID). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.



Теперь факт прохождения технического контроля будет фиксироваться на специальной самоклеющейся радиочастотной метке, на ветровом стекле. А проверить техосмотр можно будет дистанционно.



Граждане, которые уже получили бланки для обязательного техконтроля (ОТК) транспортных средств, могут их использовать.



Такие меры приняты из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением требований о прохождении техосмотра. Очень часто выявляются случаи фальсификации протоколов проверки.



Кроме того, это поможет выявлять автомобили, находящиеся в розыске.



Документ вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

Источник: https://zi.dn.ua