В Украине запретили один из видов этиловых спиртов

24.01.2019 21:30

На территории Украины вступил в силу временный запрет на реализацию лекарственного препарата «Спирт этиловый». Об этом сообщает УНН. Такое распоряжение было выдано Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.



«На основании поступления информации от Главного следственного управления Национальной полиции Украины... по выявлению в обращении образцов лекарственного средства СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии SP 010 117, производства / с маркировкой производителя ООО "Производственная фармацевтическая компания "Био-Фарма ЛТД", Украина, в количестве 87 802 флакона, что значительно превышает количество, указанное в сертификате качества производителя (30 373 флакона)... ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 96%, раствор для наружного применения 96% по 100 мл, серии SP 010 117, производства / с маркировкой производителя ООО "Производственная фармацевтическая компания" Био-Фарма ЛТД", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками», — говорится в документе.

Источник: https://zi.dn.ua