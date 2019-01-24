Життя вартістю в 25 грн: на Житомирщині знайшли тіло дівчини, яку кондуктор вигнав з автобуса

24.01.2019 14:00

На 21-му році трагічно обірвалося життя студентки IV курсу Ірини Дворецької

В автобусі у дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села

У Житомирській області між селами Перга та Рудня-Хочинська у лісовому масиві 10 січня виявили тіло 21-річної дівчини, яка померла через переохолодження внутрішніх органів.

Як повідомляє видання «Олевськ.zt.ua», тіло загиблої виявив її батько.

«10 січня між селами Перга та Рудня-Хочинська у лісовому масиві було виявлено тіло дівчини 1998 р.н. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала через переохолодження внутрішніх органів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, триває перевірка обставин. Про зникнення дівчини до поліції повідомив староста села Рудня-Хочинська 8 січня. Знайшов її батько, лісник, 10 січня», – розповіла керівник прес-служби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

Місцевий активіст «Стоп Корупції» Олександр Ігнатьєв поспілкувався з родичкою загиблої та з’ясував подробиці смерті дівчини.

Виявилось, що та близько четвертої години ранку їхала до міста Олевськ. Коли прийшов час розраховуватись за проїзд, в дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села Перга.

«Вона пішла трасою, однак потім збилась з дороги й зайшла в ліс. Там заблукала й замерзла», – розповів Олександр.

У Новоград-Волинському медичному коледжі Житомирської обласної ради, в якому навчалась дівчина, теж написали про сумну подію.

«Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула колектив медичного коледжу. На 21-му році трагічно обірвалося життя студентки IV курсу Ірини Дворецької. Згадуємо її як веселу і доброзичливу людину, співчутливу до чужого горя, з якою можна було розділити і радість, і смуток. У ці скорботні дні поділяємо невимовний сум і тугу її близьких та рідних. Нехай Господь дарує їй вічне життя у Царстві Небеснім», – йдеться в повідомленні на сайті освітнього закладу.

Користувачів мережі обурила поведінка водія. Відповідно до інформації з Facebook-сторінки «Олевщина радикальна», під колесами водія автобуса раніше вже загинули двоє людей – 15-річна дівчинка та жінка. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/ne-mala-25-grn-konduktor-vnochi-vignav-z-marshrutki-divchinu-vona-zamerzla-v-lisi-563740.html

Источник: https://from-ua.com