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За два часа: как в Украине будут выдавать водительские права
В Украине собираются упростить жизнь будущим водителям. В правительстве задумали разрешить кандидатам на получение водительских удостоверений самостоятельно готовиться к сдаче экзаменов.
Также собираются уменьшить перечень врачей, чьи заключения нужно получить для медицинской справки. Правда, юристы считают, что нововведения никак не искоренят коррупцию. Подробнее – в материале from-ua.
В правительстве рассказали о планах по реформе правил получения водительских удостоверений. Кроме того, будущие водители смогут самостоятельно учить ПДД, сдавать экзамен на знание правил будут комиссии.
Также собираются сократить количество часов обучения в автошколе – с 140 до 40. Меньше будет мороки и с медсправкой – количество врачей, чьи подписи нужно собрать, сократят до 1-4 специалистов. Подать такую справку можно в режиме онлайн. Правда, изменения коснутся только частных водителей. Для водителей грузовиков, общественного транспорта ничего не изменится, они будут учиться в автошколах.
Автоюрист Вадим Володарский считает изменения правильными. "У нас много тех, кто просто не имеет времени отсиживать часы в автошколе, или люди живут в селе, и у них нет возможности ездить на эти занятия в райцентр", – говорит Володарский.
А что касается получения медсправки, то автоюрист рассказывает: сейчас в перечне противопоказаний для вождения слишком много запретов.
"Человек с искусственным хрусталиком в глазу или с одним глазом не имеет право водить машину. Такого нет нигде. Или другой пример: человек в подростковом возрасте попался учительнице на вечеринке пьяным. В школе ничего лучше не придумали, как поставить его на учет к наркологу. И теперь он не может получить права – он на учете. Человек с диабетом, даже с геморроем не может получить права. Это дискриминация!" – возмущается Володарский.
Правда, другие эксперты считают, что главная проблема нашей системы получения прав – это коррупция.
"С одной стороны, сокращение числа контролирующих специалистов уменьшает коррупцию. С другой – кто мешает новому экзаменатору точно так же вымогать взятку? Возможно, размер поборов уменьшится, но проблема не исчезнет. Ведь остается человеческий фактор. Поэтому ситуация на дорогах с ДТП никак не изменится – права как покупали, так и будут покупать", – говорит адвокат Андрей Вареник.
Юрист Владимир Типило также сомневается, что изменения в целом изменят ситуацию на дорогах. "Я недавно был в сервисном центре МВД во Львове. Там вокруг крутятся все те же решалы. Несмотря не всю прозрачность и реформы, они за 2 тысячи гривен предлагают свои услуги – все сделают за 15-20 минут. И они ведь работают с этими сотрудниками сервисного центра. Кто им помешает порешать все с вашими правами?" – говорит Типило.
Как работают наши автошколы, можно убедиться на примере известной обвиняемой по громкому ДТП в Харькове Елены Зайцевой. Тогда жертвами стали шесть человек, еще шестеро получили травмы. Полиция выяснила, что Зайцева практически ни разу не была на занятиях в автошколе. Однако права умудрилась получить.
В Facebook Юлия Вахненко сообщила, что работала в автошколе и знает, как там обстоят дела. "Я работала в автошколе и знаю, как там продаются права. Кто пострадает от всего этого, так это руководитель автошколы, который торговал правами", – считает Вахненко.
Преподаватель одной из столичных автошкол Сергей Столяренко считает, что занятия в школе необходимы для будущих водителей.
"Возможно, нужно уменьшить количество часов, ввести новые формы, к примеру обучение онлайн. Но только на занятиях вместе с теорией вы сможете задать вопросы о том, как именно применять это правило, разобрать сложные ситуации. А вот количество часов вождения нужно увеличивать, 10 занятий мало. Я знаю, что ответственные водители и после школы нанимают инструкторов и начинают по-настоящему учиться водить авто", – рассказывает Столяренко.
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
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