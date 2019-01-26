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Цены, платежки, субсидии: что изменилось в Украине за неделю
В стране дорожают продукты питания, но это не мешает украинцам массово ввозить в страну автомобили на "бляхах".
Как изменились правила монетизации субсидий
Монетизация субсидий стартует в марте, но не так, как ожидалось. Дело в том, что власти опять хотят поменять механизм монетизации субсидий на "коммуналку". Так, с марта госпомощь начнут перечислять на банковские карточки либо выдавать на руки наличкой, надеясь, что субсидианты потратят деньги на оплату комуслуг, а не на еду или что-либо другое. Эксперты опасаются, что без механизма контроля за их тратой даровой кеш у многих пойдет на покупку продуктов, лекарств, а долги по "коммуналке" начнут стремительно расти.
Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Монетизация субсидий: стартует в марте, но не так, как ожидалось")
В Украине подорожал хлеб – и будет дорожать дальше
Хлебная корзина подорожала на 12,5 грн (22%) по итогам 2018 года и продолжит эту тенденцию в 2019-м. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, ее стоимость к концу декабря составила 70,2 грн, а годом ранее – 57,7 грн.
Дорошенко уточнил, что в хлебную корзину включили по килограмму пшеничного хлеба из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкилограмма батона.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: цена, субсидия, неделя, платежи
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