Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум

26.01.2019 20:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум

Великобритания, Германия, Франция и Испания выдвинули свергнутому главе Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет новые выборы, или они признают Хуана Гуайдо новым президентом.

В частности, его озвучил в своем Twitter глава Франции Эммануэль Макрон. "Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу", — написал он. 

Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.

Также 26 января глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это произойдет, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

Аналогичное заявление озвучило МИД Великобритании.

При этом лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.

Он добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

 Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, мир, ультиматум
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх