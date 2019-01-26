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Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум
Великобритания, Германия, Франция и Испания выдвинули свергнутому главе Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет новые выборы, или они признают Хуана Гуайдо новым президентом.
В частности, его озвучил в своем Twitter глава Франции Эммануэль Макрон. "Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу", — написал он.
Также 26 января глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это произойдет, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.
Аналогичное заявление озвучило МИД Великобритании.
При этом лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.
Он добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, мир, ультиматум
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