Есть восемь дней: страны ЕС выдвинули Мадуро жесткий ультиматум

Политик добавил, что Франция находится в контакте со своими европейскими союзниками.

Также 26 января глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это произойдет, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

Аналогичное заявление озвучило МИД Великобритании.

При этом лидер местной оппозиции, который провозгласил себя временным президентом, Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев.

Он добавил, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

Источник : https://antikor.com.ua