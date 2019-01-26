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Фатальный просчет Путина

26.01.2019 13:00
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Фатальный просчет Путина

Путин сильно просчитался: Москву сотрясло, «это большой провал»

Как говорится в статье, которая была опубликована в издании The Washington Post, Москва годами пыталась превратить Венесуэлу в ближайшего союзника, но все планы могут рухнуть в один момент.

 

«Москва инвестировала годы усилий и миллиарды долларов в то, чтобы превратить Венесуэлу в одного из ближайших союзников в западном полушарии. В четверг Москву сотрясла перспектива того, что ее инвестиции могут рассеяться как дым», — говорится в статье.

«По словам Дмитрия Розенталя, ученого в Институте Латинской Америки Российской Академии наук, дальнейшая нестабильность может повысить риск потери Россией всех инвестиций в экономику Венесуэлы, которые он оценивает примерно в 25 млрд долларов.

Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо — которого США в среду признали временным президентом — наберет силу, по словам Розенталя, политические и военные контакты между Москвой и Каракасом наверняка сократятся», — говорится в публикации The WP.

Источник : https://politeka.net 

 
 
 
 
 
 
 
 


Теги: Донбасс, Путин, трагедия, ночь
 
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