Гройсман пообещал значительное увеличение зарплаты в 2019 году

26.01.2019 16:15

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что средняя заработная плата в 2019 году будет на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

«Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», — сказал Гройсман.

Премьер отметил, что его целью в вопросе оплаты труда является создание условий, при которых украинцы бы возвращались с заработков за границей.