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Гройсман пообещал значительное увеличение зарплаты в 2019 году

26.01.2019 16:15
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Гройсман пообещал значительное увеличение зарплаты в 2019 году

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что средняя заработная плата в 2019 году будет на уровне 10,5 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

«Среднюю зарплата прогнозируем около 10,5 тысяч грн, но я убежден, что этот показатель будет выше», — сказал Гройсман.

Премьер отметил, что его целью в вопросе оплаты труда является создание условий, при которых украинцы бы возвращались с заработков за границей.

«Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой», — сказал Гройсман.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, год, Гройсман
 
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