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Из каких стран трудовые мигранты привозят больше всего денег в Украину
В какие страны сейчас украинцы едут на заработки, откуда привозят больше всего денег и меняются ли потоки, разбирался «Сегодня.ua».
Выросшая в последние годы популярность Польши как страны для трудоустройства отчетливо прослеживается по изменению сумм денежных переводов от года к году. По данным НБУ, доля этой страны в общем количестве частных денежных переводов в 2017 году составляла 33,6% (в Украину поступило 3,1 млрд дол.). А в 2015 году она равнялась лишь 19,1% (1,3 млрд дол.). Что касается 2018 года, то доля поступлений из Польши осталась практически неизменной (2,7 млрд дол. по итогам 9 месяцев). Это свидетельствует о том, что объем трудовой миграции туда больше не растет. Однако, пока и не снижается.
А вот поступления из России показывают существенное сокращение. Если в 2015 году доля России в объеме частных переводов была такой же, как и доля Польши – 19,1% (1,3 млрд дол.), то к 2017 году она сократилась до 13,9% (те же 1,3 млрд дол.). За 9 месяцев 2018 года доля РФ снизилась еще больше – до 10,7% (0,8 млрд долларов).
Вообще, по данным НБУ, ТОП-10 стран, из которых в Украину поступают наибольшие объемы частных переводов, за последних 4-5 лет не изменился. В список, кроме Польши и России, традиционно входят США, Чехия, Италия, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль и Греция.
Интересно, что этот список не совпадает с рейтингом европейских стран, которые выдают украинцам больше всего видов на жительство для трудоустройства. Так, среди европейских стран больше всего видов на жительство для трудоустройства в 2017 году украинцы получили в Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Дании. Но, например, Венгрии вообще нет в списке первых 28 стран мира, откуда в Украину поступает больше всего переводов.
Такие различия могут свидетельствовать в том числе и о разнице в заработке, в затратах на проживание в той или иной стране и зависеть от того, по каким каналам поступают переводы и насколько точный ведется подсчет.
Приведенный выше рейтинг стран составлен с учетом как официальных каналов поступления денег (через банковскую систему, через международные платежные системы), так и неофициальных (передача водителями автобусов, соотечественниками и т. п.). Если же судить о деньгах, поступающих только по официальным каналам, страны существенно меняются местами в рейтинге. По суммам переводов через официальные каналы рейтинг выглядит так: США, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль, Польша, Россия, Италия, Греция, Виргинские острова.
Например, Польша, чей «взнос» в экономику Украины по разным каналам переводов оценивался в 2017 году в 3,1 млрд долларов, по официальным каналам передает сюда только 124 млн дол. А вот из США вся сумма переводов – 679 млн – поступает по официальным каналам. Из чего можно сделать вывод: перевод денег между приграничными странами менее точен из-за того, что часть переводов делаются в обход официальных платежных систем.
Если говорить о динамике переводов через все возможные каналы, то за 2017 год наибольший прирост показал Израиль – 163,7%. Но по итогам трех кварталов 2018 года сумма переводов в Украину увеличились только на 30%.
Также существенный прирост объема переводов в 2017 году показала Польша – 156,5%. А вот за три квартала 2018-го прирост составил только 20%.
Третье место по увеличению объемов переводов в 2017 году заняла Турция – 150%. Причем в 2018-м она еще больше нарастила темпы – до 154%.
Среди тенденций 2018 года – заметное увеличение объемов поступлений из Чехии, Великобритании, Германии, Виргинских островов, ОАЭ, Сингапура. Объемы поступлений из этих стран разные, но существенное увеличение объемов может свидетельствовать о том, что именно эти страны становятся для украинцев все более привлекательными в плане заработков.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, деньги, мигрант
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