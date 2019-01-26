МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи

26.01.2019 16:00

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Украины более 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 26 января. сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Транспортные средства перевозили более 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

Источник : https://dnews.