Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи

26.01.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 150 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные украинскому правительству территории Украины более 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 26 января. сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Транспортные средства перевозили более 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

 Источник : https://dnews. 



Теги: Донбасс, помощь, территория, МККК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх