Несколько прививок в один день: Супрун развенчала очередной миф о вакцинации

Микробы, по ее словам, в организм попадают постоянно и "натренированный" иммунитет от них защищает. "Но этого нельзя утверждать, когда речь идет об инфекционных болезнях", – подчеркнула Супрун.

По словам и. о. министра, ни в одном из исследований не было зафиксировано снижение иммунного ответа или угнетение иммунной системы после прививок, сделанных в один день.

"Существует опасность для иммунитета, когда ребенок получает прививки против нескольких болезней одновременно? Однозначно – нет", – заверила чиновница.

И. о. министра подчеркнула необходимость своевременной вакцинации детей.

"Есть неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию – создают защиту. Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы "разгрузить" иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней", – резюмировала Супрун.

Источник : https://antikor.com.ua