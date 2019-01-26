По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"

26.01.2019 15:46

В Украине упали цены на подержанные авто на еврономерах. Крупные сайты по продаже машин заполнены предложениями иномарок за 600-800 долларов. Дело в том, что владельцы не хотят или не могут растаможить "железных коней" на границе, поэтому продают их фактически по цене металлолома.

В чем причина, за сколько можно купить "евробляху" и какие риски — разбирался OBOZREVATEL.

Еще в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла резонансные законы по растаможке "евроблях". Несмотря на многочисленные акции, уже через несколько дней после принятия законов большинство активистов разошлись по домам, а “Авто Евро Сила” и вовсе пошла в политику.

В первые недели бума на таможнях не наблюдалось. Владельцы евроавто не спешили легализировать свои транспортные средства. Основная волна на границе последовала лишь к концу декабря.

По данным заместителя министра финансов Сергея Верланова, на середину января 2019 года государство получило в бюджет 2 миллиарда гривен. Растаможено больше 30 тысяч из более чем полумиллиона авто.

При этом льготный период (когда платить штраф не нужно, а акциз меньше наполовину) будет действовать лишь до конца февраля. Логично, что все автовладельцы пройти растаможку не успеют. Именно поэтому часть из них решила выставить авто на продажу. По цене в разы меньше их реальной стоимости.