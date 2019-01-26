К примеру, Volkswagen Polo 1999 года с непонятным пробегом "120 км" выставили на продажу всего за 800 долларов или на обмен. Это фактически цена "навороченной" стиральной машины. Судя по опубликованным фото, авто в нормальном состоянии.
Вероятно, одна из причин продажи "евробляхи" — высокая стоимость растаможки. В льготный период, согласно калькулятору, стоимость регистрации составит приблизительно 2 тысячи долларов.
Еще один вариант — Volkswagen Passat 1997 года. Пробег автомобиля — 330 тысяч километров, состояние, судя по фото, — хорошее. Владелец предлагает авто за 1200 долларов. По калькулятору растаможки, при регистрации заплатить придется чуть больше 2 тысяч долларов.
Продают и менее подержанные автомобили. Например, NISSAN Almera 2001 года с пробегом 300 тысяч километров отдают всего за 800 долларов, или меняют на авто с украинской регистрацией.
Правда, в этой истории есть много рисков. Помимо очевидных — возраста и технического состояния, автомобили находятся на еврорегистрации. Соответственно, растаможку придется оплачивать со своего кармана уже новому владельцу и везти авто на таможню.
То есть, покупая авто на еврономерах, новый владелец по факту берет "кота в мешке". Если его остановит полиция, то он будет вынужден оплатить как регистрацию авто, так и штраф. В таком случае авто безопасно, лишь когда оно будет использовано на запчасти.
Новые правила регистрации авто на еврономерах — не идеальны. Вокруг них шло много дискуссий. Но в целом благодаря принятым законам парламент смог стабилизировать ситуацию. Сейчас же владельцы евроавто условно поделились на три лагеря.
Первый — те, кто уже растаможил авто, или кто планирует это сделать до конца льготного периода.
Второй — те владельцы, которые не будут проходить растаможку, но и не собираются продавать свои машины.
Источник : https://from-ua