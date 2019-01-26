Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса

26.01.2019 10:15

Что собирается сделать?

Петром Порошенко был подписан закон о разминировании Донбасса, принятый Верховной Радой, определив цель и принципы, правовую основу и основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине. Об этом идет речь в карточке закона №9080-1 на сайте парламента.

Противоминная деятельность – это комплекс мероприятий, которые направленны на защиту интересов Украины, а также на устранение и уменьшение последствий от негативного воздействия взрывоопасных предметов на население определенных территорий.

Этим документом определяются требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности, источники финансирования противоминной деятельности, перечень субъектов и объектов противоминной деятельности, порядок создания их организационные и процедурные основы деятельности.

В перечень противоминной деятельности будет входить обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка территории путем выполнения работ по разминированию, а конкретнее: выявление, перевозка, уничтожение взрывоопасных предметов.

Источник : https://from-ua.com



