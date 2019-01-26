Рева рассказал о пользе выплат субсидий «живыми» деньгами

26.01.2019 22:06

Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности.

Об этом во время встречи с делегацией Европейского инвестиционного банка заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Первоочередной задачей системы жилищных субсидий была и остается помощь тем домохозяйствам, которые оказались в трудном материальном положении», — сказал министр.

«Вместе с тем, выплата субсидий в денежной форме, которую начало правительство с января, и выплата субсидий наличными, которая начнется с марта этого года, не только будет мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат, но и предоставят гражданам финансовый ресурс для внедрения мер по энергоэффективности», — заявил Андрей Рева.

Источник : https://antikor.com.ua