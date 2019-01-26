Россия атаковала ЦИК Украины: «завалили всех», ситуация критическая

26.01.2019 17:01

Обнаглевшие хакеры Кремля лезут туда, куда их не просят

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили о том, что российские хакеры активно пытаются их взломать. Злоумышленники используют зараженное ПО и распространяют его среди сотрудников ЦИК. Об этом сообщает телеграмм-канал «Жадный Петя».

В киберполиции заявили, что зачастую, вирус отправляют под видом поздравительных открыток, рекламных рассылок. Также используют фишинговые материалы для кражи паролей и личной информации.

На новогодние праздники поздравления с вирусами от имени якобы правительственных организаций массово приходили сотрудникам комиссии. Такие рассылки, спам-письма присылают и им, и их родственникам, где содержится вредоносное ПО для контроля над их компьютерной техникой. Это самый простой способ, но он действенный. Кремль очень сильно хочет пропихнуть свой результат.

Источник : https://politeka.net