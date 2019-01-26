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Россия должна уплатить долг Совету Европы независимо от дальнейшего членства - президент ПАСЕ
Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы независимо от дальнейшего решения о продлении членства или выхода из организации. Об этом сказала журналистам президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, - сообщает "Укринформ".
«Россия имеет долг перед Советом Европы. Если она оставит организацию, то долг все равно будет существовать. Ведь сейчас государство является полноправным членом», - заявила президент ПАСЕ.
Как сообщалось ранее, после лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ весной 2014 года в ответ на оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе Россия с июня 2017 года перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. По состоянию на начало 2019 года этот долг оценивается в около 60 млн евро. В целом доля взноса РФ составляет 11% от объема годового бюджета СЕ (около 30 млн евро).
По уставу Совета Европы, если до июня Россия не восстановит выполнение своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.
В Совете Европы также не исключают решения финансового спора с Россией в судебном порядке, если российская сторона выйдет из организации, но при этом не оплатит имеющийся долг.
Источник : http://www.ostro.org
Теги: Россия, Совет Европы
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