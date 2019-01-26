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В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»
26.01.2019 15:00
В Одессе суд взял под стражу 31-летнего жителя подозреваемого в финансировании террористической деятельности (ч.1 ст.258−5 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Одессит в мае 2014 года находясь в РФ, вступил в гуманитарный батальон «Новороссия», подразделение «Калуга». На территории РФ он собирал и получал продукты, одежду, специальное военное снаряжение, лекарства, которые впоследствии доставлял членам НВФ «ДНР» .
Также по версии следствия, задержанный участвовал в создании пропагандистских сюжетов, видеоотчетов о доставке помощи незаконным формированиям, которые впоследствии размещались в интернете.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Одесса, мужчина, ДНР, ЛНР, НВФ
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