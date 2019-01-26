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В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ

26.01.2019 17:18
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В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ

Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что Украина якобы может использовать закон о противоминной деятельности «для подготовки наступления в Донбассе». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.

Так, представитель ОРЛО уточнил:

«Мы не исключаем, что под видом разминирования ВСУ могут наоборот минировать территории у линии боевого соприкосновения. Но есть и другие опасения. Украинские инженерно-саперные подразделения действительно могут разминировать определенные участки местности, но с целью подготовки к наступлению».

Источник : https://donpress 



Теги: бойцы, ВСУ, минирование, ОРЛО
 
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