Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В середине года в Украине подорожает Интернет

26.01.2019 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В середине года в Украине подорожает Интернет

В середине текущего года провайдеры Украины повысят цены на Интернет. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, о предстоящем повышении стоимости пользования Интернетом рассказал Александр Федиенко, председатель Интернет-ассоциации Украины. 

Он также подчеркнул, что в Украине сейчас самый дешевый Интернет в Европе, и цены повышать необходимо. «Интернет-провайдеры будут вынуждены пересмотреть тарифы в результате инфляции. Состоится рост стоимости валюты. Интернет-трафик покупаем за валюту», - рассказал глава ассоциации. Также он отметил, что в европейских странах жители платят в несколько раз больше. «За пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара», - добавил эксперт.

Напомним, что уже совсем скоро сразу три украинских провайдера получат радиочастоты для мобильного Интернета по всей Украине. Отмечается, что со следующего года они будут серьезно конкурировать с провайдерами кабельного телевидения, многим из которых придется покинуть рынок.



Теги: Украина, Донбасс, Интернет, год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх