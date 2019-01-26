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В сети появилась предвыборная программа Зеленского: что он обещает украинцам
В сети, наконец-то, появилась предвыборная программа шоумена Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа»
Он показал ее после того, как в свой день рождения, 25 января, подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в ЦИК.
В программе указаны такие тезисы:
– возможно быстро получить загранпаспорт и проголосовать;
– украинцы не будут искать работу за рубежом;
– молодые семьи спокойно себе могут позволить приобрести даже загородный дом;
– врачи и учителя получают достойную заработную плату, а пенсионеры – пенсию;
– коррупционеры сидят в тюрьмах;
– талантливая и умная молодежь без проблем может получить хорошую работу;
– есть качественные дороги.
Также Зеленский обещает сделать Украину богатой. Для этого он предлагает введение «нулевой декларации» для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных.
В то же время юморист планирует заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. По его убеждению, это даст больше свободы для развития бизнеса и снизит административное давление.
Что Зеленский намерен делать для развития экономики Украины:
– вывести ее из тени и сделает прозрачной;
– создать условия для свободы конкуренции;
– развивать внутреннее производство;
– предоставлять долгосрочное недорогое кредитование;
– обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам;
– сформировать прозрачный рынок земли.
Среди предложений Зеленского выделим экономический паспорт украинца. Этот документ позволит, начиная с рождения человека, накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. п.). А после достижения совершеннолетия граждане Украины должны получить эти накопления как собственный стартовый капитал.
Как Зеленский «будет капитально ремонтировать инфраструктуру»:
– способствовать строительству дорог по европейским стандартам;
– делать все, чтобы был автоматический контроль за весом и скоростью авто;
– намерен восстановить аэропорты в каждом областном центре;
– хочет с ЕС подписать соглашение об «открытом небе»;
– способствовать устранению монополии на транспорте.
По словам Зеленского, он в статусе президента будет уделять большое внимание медицине (прежде всего, профилактике заболеваний) и образованию. Шоумен хочет ввести принцип «деньги ходят за студентом». То есть, каждый талантливый молодой украинец во время обучения в школе должен получить образовательный ваучер, который он сможет потратить на обучение в любом учреждении высшего образования.
Кроме того, он намерен создать комфортную страну, где молодежь будет получать качественное образование, трудоустройство и пространство для реализации, а старшее поколение – достойное пенсионное обеспечение
Относительно последнего, новоиспеченный политик планирует перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это означает, что все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не исчезнут в фондах, а будут переходить в наследство.
Планирует Зеленский продолжить и обеспечение монетизации льгот и субсидий. Также он обещает активно бороться с коррупцией и способствовать прозрачной и беспрепятственной работе антикоррупционных органов, в частности Высшего антикоррупционного суда.
Делает Зеленский акцент и на развитие экологии. Кроме того, он Украину превратит в «электронную страну» – со свободным доступом к интернету, с автоматизацией всех публичных процессов, в частности, по формированию и использованию бюджетов, а также по проведению тендеров и закупок. Также политик планирует сделать, чтобы граждане Украины могли голосовать на выборах и референдумах через интернет.
Первым своим законопроектом Зеленский обещает внести законопроект «О народовластии». Согласно этому документу, народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдум и другие формы прямой демократии. В то же время он отмечает, что выборы в парламент и местные советы должны проходить по прозрачным спискам.
Одной из основных задач Зеленский ставит себе мир в Украине, возвращение оккупированных территорий и принуждение страны-агрессора (России) возместить причиненные убытки.
По его убеждению, Украина должна двигаться в направлении НАТО. Однако, перед тем, как войти в Альянс, стоит провести референдум.
Относительно армии, он хочет зарплаты украинских военных сделать такими, как в натовских странах.
Также Зеленский будет добиваться, чтобы СБУ не занималась экономическими преступлениями.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, программа, президентские выборы
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