Запасы газа в ПХГ Украины сократились до 37%

26.01.2019 13:16

За сутки в Украину поступило из Европы семь млн кубометров газа и было отобрано из хранилищ более 94 млн кубов.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 января сократился до 11,731 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в субботу, 26 января.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Вместе с тем, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 94,17 млн куб. м газа.

В то же время, в данных за 24 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 3,41 млн куб. м, из Венгрии - 2,19 млн куб. м, из Польши - 1,44 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 37%.

Источник : https://korrespondent.net